Если у вас нет отлаженного режима сна, избавиться от лишнего веса будет очень трудно. Рассказываем, почему правильный сон – залог здоровья и хорошего самочувствия.

Диетолог Юрий Павлюкевич в своем блоге в Instagram сообщает о том, почему важно ложиться спать вовремя.

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Важно спать именно в ночное время, когда вырабатывается мелатонин / Фото ukrainianwall.com

От качества сна зависит общее состояние человека и его самочувствие в течение дня.

Во время сна вырабатывается мелатонин – гормон, регулирующий процессы засыпания и бодрствования. Он выполняет много биологических функций, в том числе регулирует циклы сна.

Пик выработки мелатонина длится с 11 часов вечера до 4 часов утра. Если вы не спите в это время – нужное количество гормона не выделится.



Только при соблюдении режима сна возможно эффективно избавляться от лишнего веса / Фото lifestyle.segodnya.ua

Если у человека нарушены биоритмы, он:

набирает лишний вес и не может похудеть,

не имеет достаточно энергии для эффективной работы и тренировок.

Функции мелатонина:

снижение уровня стресса,

расслабление мышц,

детоксикация печени, мозга и нервных клеток,

восстановление обменных процессов в организме,

снижение давления,

регуляция мозговой активности,

мелатонин является антиоксидантом.

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Для того чтобы нормализовать сон:



Для того чтобы спать лучше, можно использовать маску / Фото news.myseldon.com