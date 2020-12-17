Сон и похудение: как они связаны между собой – объяснение диетолога
Если у вас нет отлаженного режима сна, избавиться от лишнего веса будет очень трудно. Рассказываем, почему правильный сон – залог здоровья и хорошего самочувствия.
Диетолог Юрий Павлюкевич в своем блоге в Instagram сообщает о том, почему важно ложиться спать вовремя.
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Важно спать именно в ночное время, когда вырабатывается мелатонин / Фото ukrainianwall.com
От качества сна зависит общее состояние человека и его самочувствие в течение дня.
Во время сна вырабатывается мелатонин – гормон, регулирующий процессы засыпания и бодрствования. Он выполняет много биологических функций, в том числе регулирует циклы сна.
Пик выработки мелатонина длится с 11 часов вечера до 4 часов утра. Если вы не спите в это время – нужное количество гормона не выделится.
Только при соблюдении режима сна возможно эффективно избавляться от лишнего веса / Фото lifestyle.segodnya.ua
Если у человека нарушены биоритмы, он:
- набирает лишний вес и не может похудеть,
- не имеет достаточно энергии для эффективной работы и тренировок.
Функции мелатонина:
- снижение уровня стресса,
- расслабление мышц,
- детоксикация печени, мозга и нервных клеток,
- восстановление обменных процессов в организме,
- снижение давления,
- регуляция мозговой активности,
- мелатонин является антиоксидантом.
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Для того чтобы нормализовать сон:
Для того чтобы спать лучше, можно использовать маску / Фото news.myseldon.com
- регулярно проветривайте комнату перед сном,
- прогуливайтесь на свежем воздухе вечером,
- старайтесь отключать все электронные устройства за час до сна,
- спите в темноте и тишине: при необходимости используйте маску и беруши,
- засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время,
- не ешьте за 3 часа до сна, чтобы желудочно-кишечный тракт мог отдохнуть.
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