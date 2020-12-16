Сидячая работа, стресс, отсутствие движения – все это приводит к тому, что мы начинаем сутулиться. Существуют распространенные мифы о том, как бороться с сутулостью. Развенчиваем их и рассказываем, как действительно можно выровнять осанку.

Вредные мифы про осанку развенчивают тренеры школы балета Idance в своем Instagram .

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Правильная осанка меняет фигуру / Фото Lifehacker

Миф 1. Чтобы исправить осанку, нужно все время сводить лопатки

Нет не нужно. Лучше попробуйте опустить лопатки вдоль позвоночника. Вместе с ними опустятся плечи, а грудная клетка не будет выступать вперед.

Миф 2. Осанку можно исправить с помощью корсета

Нельзя. Правильная осанка зависит от ровного позвоночника и положения других костей. Кости поддерживаются с помощью сильных мышц. Корсет никак не способствует развитию мышц, а значит и не влияет на осанку.

Миф 3. Поможет массаж



Массаж снимает спазм на время / Фото massage-live

Действительно, массаж снимает спазмы в мышцах, и боль от неправильной осанки временно проходит. Но массаж тоже не укрепляет скелетную мускулатуру.

Миф 4. Буду стоять у стены и моя спина запомнит правильную позицию

Проблема заключается в том, что спина "запоминает" только ту позицию, в которой ему комфортно. Поэтому, если вы не развиваете мышцы, такое стояние не поможет. Только вы сделаете шаг от стены – снова начнете сутулиться.

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Миф 5. Нужно лежать на валике и проблем не будет



Валик для спины полезен, но без спорта не обойтись / Фото www.championat.com