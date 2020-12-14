Если ваш ребенок еще не посещает спортивный зал, сделайте ему подарок к праздникам и запишите на желанные тренировки. Спорт сделает ребенка сильнее, а также более веселым и выносливым.

О том, почему детям полезно ходить в спортивный зал, сообщают представители спортклуба Sportavita в своем Instagram .

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Показывайте детям пример того, что тренироваться приятно и полезно / Фото skyfitclub.com.ua

Иммунитет

При регулярных занятиях спортом укрепляется иммунная система ребенка.

Эмоции

Тренировки положительно влияют на эмоциональное состояние ребенка, делают психику более стабильной.

Уверенность в себе

Ребенок развивает уверенность в своих силах, а еще – становится более выносливым и сильным.



Дети, которые занимаются спортом, становятся уверенными в себе / Фото Uniclub

Здоровье

Стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, что положительно влияет на развитие организма.

Кроме того, укрепляется опорно-двигательная система и вестибулярный аппарат.

Дисциплина

Регулярные тренировки делают ребенка более организованным и дисциплинированным.

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На занятиях обязательно найдутся новые друзья / Фото Depositphotos

Друзья