Якщо ваша дитина ще не відвідує спортивний зал, зробіть їй подарунок до свят і запишіть на омріяні тренування. Спорт зробить дитину сильнішою, веселішою та витривалішою.

Про те, чому дітям корисно ходити до спортивного залу, повідомляють представники спортклубу Sportavita у своєму Instagram. Зверніть увагу: Чому вам лінь тренуватися: пояснено причини

Показуйте дітям приклад того, що тренуватися приємно і корисно / Фото skyfitclub.com.ua Імунітет При регулярних заняттях спортом зміцнюється імунна система дитини. Емоції Тренування позитивно впливають на емоційний стан дитини, роблять психіку стабільнішою. Впевненість у собі Дитина розвиває впевненість у своїх силах, а ще – стає витривалішою і сильнішою.

Діти, які займаються спортом, стають впевненими у собі / Фото Uniclub Здоров'я Стимулюється робота серцево-судинної системи, що позитивно впливає на розвиток організму. Окрім того, зміцнюється опорно-рухова система та вестибулярний апарат. Дисципліна Регулярні тренування роблять дитину більш організованою і дисциплінованою. Корисно: Як тренуватися на вулиці взимку: поради для спортсменів та новачків

На заняттях неодмінно знайдуться нові друзі / Фото Depositphotos Друзі Спільні інтереси зближують дітей, тому вони неодмінно знайдуть собі нових друзів у спортивному залі.