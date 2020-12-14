7 причин негайно записати дитину до спортивного залу
Якщо ваша дитина ще не відвідує спортивний зал, зробіть їй подарунок до свят і запишіть на омріяні тренування. Спорт зробить дитину сильнішою, веселішою та витривалішою.
Про те, чому дітям корисно ходити до спортивного залу, повідомляють представники спортклубу Sportavita у своєму Instagram.
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Показуйте дітям приклад того, що тренуватися приємно і корисно / Фото skyfitclub.com.ua
Імунітет
При регулярних заняттях спортом зміцнюється імунна система дитини.
Емоції
Тренування позитивно впливають на емоційний стан дитини, роблять психіку стабільнішою.
Впевненість у собі
Дитина розвиває впевненість у своїх силах, а ще – стає витривалішою і сильнішою.
Діти, які займаються спортом, стають впевненими у собі / Фото Uniclub
Здоров'я
Стимулюється робота серцево-судинної системи, що позитивно впливає на розвиток організму.
Окрім того, зміцнюється опорно-рухова система та вестибулярний апарат.
Дисципліна
Регулярні тренування роблять дитину більш організованою і дисциплінованою.
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На заняттях неодмінно знайдуться нові друзі / Фото Depositphotos
Друзі
Спільні інтереси зближують дітей, тому вони неодмінно знайдуть собі нових друзів у спортивному залі.
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