Виявляється, лінь і небажання рухатися виникають не просто так. Не поспішайте сварити себе за потребу цілий день лежати на дивані. Це закладено у нас природою.

Тренерка і блогерка Ольга Шамрай розповідає про природу ліні у своєму Instagram.

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Лінь закладена в нас природою / Фото Fit4live

Чимало людей витрачають час і кошти на все необхідне для тренувань:

знаходять відео вправ в інтернеті,

оплачують абонемент у найближчий фітнес-клуб,

купують спортивну форму і навіть інвентар.

Але так і не починають тренуватися.



Якщо людина не рухається, то організм "впадає у сплячку" / Фото fantasticdiets.com

Чому ми лінуємося?

Тренерка пояснює, що це трапляється через біологію людини. Наш організм був з самого початку пристосований до активного руху: прадавнім людям потрібно було добувати собі їжу, тікати від хижаків і навіть завойовувати територію.

А в моменти, коли небезпеки або потреби в їжі не було, організм відпочивав.

Сьогодні активність людей значно скоротилася. Добувати їжу чи тікати від ворогів не потрібно. Тіло й розум сприймають такий спосіб життя, як сплячку.

Відповідно, організм економить сили й накопичує жир. Отже, ми потрапляємо в замкнуте коло. Тіло не рухається, бо йому ліньки. Водночас лінь розвивається саме тому, що рухатися немає потреби.

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Починати тренуватися потрібно поступово / Фото www.championat.com

Щоб розірвати це коло, потрібно свідомо давати своєму тілу рух і навантаження. Однак не треба починати невротично рухатися і кудись бігти.

Краще обирайте поступові та усвідомлені навантаження: почніть з прогулянки або ходьби, а далі вже обирайте тренування до смаку.