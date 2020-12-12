Почему вам лень тренироваться: объяснены причины
Оказывается, лень и нежелание двигаться возникают не просто так. Не спешите ругать себя за необходимость целый день лежать на диване. Это заложено в нас природой.
Тренер и блогер Ольга Шамрай рассказывает о природе лени в своем Instagram.
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Лень заложена в нас природой / Фото Fit4live
Многие тратят время и средства на все необходимое для тренировок:
- находят видео упражнений в интернете,
- оплачивают абонемент в ближайший фитнес-клуб,
- покупают спортивную форму и даже инвентарь.
Но так и не начинают тренироваться.
Если человек не двигается, то организм "впадает в спячку" / Фото fantasticdiets.com
Почему мы ленимся?
Тренер объясняет, что это происходит из-за биологии человека. Наш организм был изначально приспособлен к активному движению: древним людям нужно было добывать себе пищу, убегать от хищников и даже завоевывать территорию.
А в моменты, когда опасности или потребности в еде не было, организм отдыхал.
Сегодня активность людей значительно сократилось. Добывать пищу или убегать от врагов не нужно. Тело и разум воспринимают такой образ жизни, как спячку.
Соответственно, организм экономит силы и накапливает жир. Итак, мы попадаем в замкнутый круг. Тело не движется, потому что ему лень. В то же время лень развивается именно потому, что двигаться не требуется.
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Начинать тренироваться нужно постепенно / Фото www.championat.com
Чтобы разорвать этот круг, нужно сознательно давать своему телу движение и нагрузки. Однако не надо начинать невротично двигаться и куда-то бежать.
Лучше выбирайте постепенные и осознанные нагрузки: начните с прогулки или ходьбы, а дальше уже выбирайте тренировки по вкусу.
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