Как вернуться в режим после стресса: 5 полезных советов
У каждого человека бывают стрессовые ситуации, которые сказываются на состоянии здоровья и вносят коррективы в привычную жизнь.
Как грамотно вернуться в режим после стресса, рассказала основатель спортхаба ЕБШ Юлия Шум в своем Instagram.
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План выхода из стресса
Возвращение к здоровому распорядку
Приучите себя не ложиться спать под утро. Также необходимо вливаться во все социальные коммуникации.
Питание
Найдите время для себя и правильного питания. Обедайте в тишине, отключите телефон на 15-20 минут. Это поможет восстановить силы, успокоиться и перезарядиться.
Тренировки
Это, по словам Шум, самый мощный способ снять стресс. Физические нагрузки дают организму эндорфины – гормоны счастья.
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Сон
Один из важнейших факторов выхода из стресса – организм должен отдыхать, поэтому вам необходимо высыпаься.
Очень редко пью снотворное и никому не рекомендую, но иногда это моя необходимость. Горячий душ, массаж, приятная книга – дополнительно помогут расслабиться, – пояснила Шум.
Досуг
Общение с друзьями и близкими, теплые вечера, хобби, а также новые интересы и увлечения позволят быстрее прийти в форму.
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