У каждого человека бывают стрессовые ситуации, которые сказываются на состоянии здоровья и вносят коррективы в привычную жизнь.

Как грамотно вернуться в режим после стресса, рассказала основатель спортхаба ЕБШ Юлия Шум в своем Instagram.

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План выхода из стресса

Возвращение к здоровому распорядку

Приучите себя не ложиться спать под утро. Также необходимо вливаться во все социальные коммуникации.

Питание

Найдите время для себя и правильного питания. Обедайте в тишине, отключите телефон на 15-20 минут. Это поможет восстановить силы, успокоиться и перезарядиться.

Тренировки

Это, по словам Шум, самый мощный способ снять стресс. Физические нагрузки дают организму эндорфины – гормоны счастья.

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Сон

Один из важнейших факторов выхода из стресса – организм должен отдыхать, поэтому вам необходимо высыпаься.

Очень редко пью снотворное и никому не рекомендую, но иногда это моя необходимость. Горячий душ, массаж, приятная книга – дополнительно помогут расслабиться, – пояснила Шум.

Досуг

Общение с друзьями и близкими, теплые вечера, хобби, а также новые интересы и увлечения позволят быстрее прийти в форму.