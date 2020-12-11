У кожної людини бувають стресові ситуації, які позначаються на стані здоров'я і вносять корективи у звичне життя.

Як грамотно повернутися в режим після стресу, розповіла засновниця спортхаба ЄБШ Юлія Шум у своєму Instagram.

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План виходу зі стресу

Повернення до здорового розпорядку

Привчіть себе не лягати спати під ранок. Також необхідно вливатися в усі соціальні комунікації.

Живлення

Знайдіть час для себе і правильного харчування. Їжте в тиші, вимкніть телефон на 15-20 хвилин. Це допоможе відновити сили, заспокоїтися і перезарядитися.

Тренування

Це, за словами Шум, найпотужніший спосіб зняти стрес. Фізичні навантаження дають організму ендорфіни – гормони щастя.

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Сон

Один з найважливіших факторів виходу зі стресу – організм повинен відпочивати, тому вам необхідно висипатися.

Дуже рідко п'ю снодійне і нікому не рекомендую, але іноді це моя необхідність. Гарячий душ, масаж, приємна книга – додатково допоможуть розслабитися, – пояснила Шум.

Дозвілля

Спілкування з друзями і близькими, теплі вечори, хобі, а також нові інтереси і захоплення дозволять швидше прийти у форму.