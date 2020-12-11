Як повернутися в режим після стресу: 5 корисних порад
У кожної людини бувають стресові ситуації, які позначаються на стані здоров'я і вносять корективи у звичне життя.
Як грамотно повернутися в режим після стресу, розповіла засновниця спортхаба ЄБШ Юлія Шум у своєму Instagram.
Цікаво Контроль здоров'я: які аналізи потрібно здавати хоча б раз на рік
План виходу зі стресу
Повернення до здорового розпорядку
Привчіть себе не лягати спати під ранок. Також необхідно вливатися в усі соціальні комунікації.
Живлення
Знайдіть час для себе і правильного харчування. Їжте в тиші, вимкніть телефон на 15-20 хвилин. Це допоможе відновити сили, заспокоїтися і перезарядитися.
Тренування
Це, за словами Шум, найпотужніший спосіб зняти стрес. Фізичні навантаження дають організму ендорфіни – гормони щастя.
Читайте Как похудеть, если нет времени и сил: фитнес-эксперт дала совет
Сон
Один з найважливіших факторів виходу зі стресу – організм повинен відпочивати, тому вам необхідно висипатися.
Дуже рідко п'ю снодійне і нікому не рекомендую, але іноді це моя необхідність. Гарячий душ, масаж, приємна книга – додатково допоможуть розслабитися, – пояснила Шум.
Дозвілля
Спілкування з друзями і близькими, теплі вечори, хобі, а також нові інтереси і захоплення дозволять швидше прийти у форму.
Поділитися новиною