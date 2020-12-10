Від цього ви не схуднете: названо основні ілюзії про їжу
Існує чимало порад для тих, хто хоче позбутися зайвої ваги. Однак не всі вони є справді корисними. Розповідаємо, які ідеї про схуднення є застарілими та не відповідають дійсності.
Редакція Актив 24 зібрала основні міфи про харчування.
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Попри популярні міфи, на схуднення не впливають:
Кількість прийомів їжі
Не важливо, їсте ви 6 разів на день, чи 2 рази. Через це зазвичай сперечаються прихильники частого харчування і ті, хто їсть за принципом інтервального голодування.
Вживайте їжу будь-коли, але створюйте дефіцит калорій / Фото Club-licey
Щоб схуднути, головне – зменшити кількість калорій, які ви вживаєте протягом дня. А за скільки разів ви з'їсте свій раціон, не має значення.
Харчування ввечері
Так, їсти ввечері можна. А для схуднення потрібно робити собі дефіцит калорій протягом тривалого періоду часу.
Їжа з від'ємною калорійністю
Їсти тільки овочі та сподіватися схуднути – неправильно / Фото ont.by
Ми вже повідомляли про те, що такої їжі не існує. Будь-яка їжа має певні калорії. Повертайтеся до попередніх пунктів – не має значення, що ви їсте, важливо, скільки калорій отримуєте протягом дня.
Досить вірити в міфи про те, що можна з'їсти певний продукт і від нього негайно схуднути.
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Демонізація вуглеводів
Навіть на дієті можна вживати певну кількість вуглеводів / Фото U-mama
Вуглеводи потрібні організму для підтримки нормальної життєдіяльності. Повна відмова від вуглеводів призведе до нестачі енергії, поганої роботи мозку. Обирайте повільні вуглеводи та вживайте їх з користю для організму.
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