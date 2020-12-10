Існує чимало порад для тих, хто хоче позбутися зайвої ваги. Однак не всі вони є справді корисними. Розповідаємо, які ідеї про схуднення є застарілими та не відповідають дійсності.

Редакція Актив 24 зібрала основні міфи про харчування.

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Попри популярні міфи, на схуднення не впливають:

Кількість прийомів їжі

Не важливо, їсте ви 6 разів на день, чи 2 рази. Через це зазвичай сперечаються прихильники частого харчування і ті, хто їсть за принципом інтервального голодування.



Вживайте їжу будь-коли, але створюйте дефіцит калорій / Фото Club-licey

Щоб схуднути, головне – зменшити кількість калорій, які ви вживаєте протягом дня. А за скільки разів ви з'їсте свій раціон, не має значення.

Харчування ввечері

Так, їсти ввечері можна. А для схуднення потрібно робити собі дефіцит калорій протягом тривалого періоду часу.

Їжа з від'ємною калорійністю



Їсти тільки овочі та сподіватися схуднути – неправильно / Фото ont.by

Ми вже повідомляли про те, що такої їжі не існує. Будь-яка їжа має певні калорії. Повертайтеся до попередніх пунктів – не має значення, що ви їсте, важливо, скільки калорій отримуєте протягом дня.

Досить вірити в міфи про те, що можна з'їсти певний продукт і від нього негайно схуднути.

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Демонізація вуглеводів



Навіть на дієті можна вживати певну кількість вуглеводів / Фото U-mama

Вуглеводи потрібні організму для підтримки нормальної життєдіяльності. Повна відмова від вуглеводів призведе до нестачі енергії, поганої роботи мозку. Обирайте повільні вуглеводи та вживайте їх з користю для організму.