Чітміл потрібен для того, щоб не порушувати дієту і дати собі психологічне розвантаження. Раз чи два на тиждень можна з'їсти будь-що: солодке, жирне або смажене.

Тренерка і блогерка з нікнеймом Elizabet Fit у своєму Instagram розповідає, що таке чітміл.

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Чітміл (Cheat meal – англ.) – планове вживання "нездорових" і калорійних страв.





Чітміл є своєрідною винагородою за схуднення / Фото Psychologies

Під час дієти, особливо тривалої, організм поступово звикає до невеликої кількості їжі, що вживається регулярно. Це може призвести до уповільнення метаболізму. Чітміл дає організму своєрідний "струс" і допомагає знову запустити процес жироспалювання.

Окрім того, чітміл розвантажує психологічно. Якщо ви знаєте, що скоро можна буде з'їсти будь-що, витримувати дієту стає простіше.



Чітміл – це порушення дієти, що допомагає схуднути / Фото www.nbcnews.com

Існують певні правила чітміла:

Бажано вживати чітміл в першій половині дня, щоб організм встиг до вечора переробити усі вуглеводи та жири. Не перетворюйте чітміл на "день об'їдання”. Шкідливу страву можна з'їсти під час одного прийому їжі. Не захоплюйтеся чітмілами. Найкраще – не робити понад 1-2 чітміли на тиждень. Чітміл не передбачає вживання алкогольних напоїв. Не вживайте ласощі перед телевізором чи екраном смартфону. Сконцентруйтеся та насолоджуйтеся їжею. Не сваріть себе за чітміл – це хороший шанс розслабитися і далі продовжувати харчуватися правильно.



Можна вживати і улюблені десерти / Фото thefoodmedic.co.uk

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Детальніше про практику чітміла можна дізнатися в інстаграмі тренерки: