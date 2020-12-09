Що таке чітміл і чому від нього можна схуднути: пояснення експертки
Чітміл потрібен для того, щоб не порушувати дієту і дати собі психологічне розвантаження. Раз чи два на тиждень можна з'їсти будь-що: солодке, жирне або смажене.
Тренерка і блогерка з нікнеймом Elizabet Fit у своєму Instagram розповідає, що таке чітміл.
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Чітміл(Cheat meal – англ.) – планове вживання "нездорових" і калорійних страв.
Чітміл є своєрідною винагородою за схуднення / Фото Psychologies
Під час дієти, особливо тривалої, організм поступово звикає до невеликої кількості їжі, що вживається регулярно. Це може призвести до уповільнення метаболізму. Чітміл дає організму своєрідний "струс" і допомагає знову запустити процес жироспалювання.
Окрім того, чітміл розвантажує психологічно. Якщо ви знаєте, що скоро можна буде з'їсти будь-що, витримувати дієту стає простіше.
Чітміл – це порушення дієти, що допомагає схуднути / Фото www.nbcnews.com
Існують певні правила чітміла:
- Бажано вживати чітміл в першій половині дня, щоб організм встиг до вечора переробити усі вуглеводи та жири.
- Не перетворюйте чітміл на "день об'їдання”. Шкідливу страву можна з'їсти під час одного прийому їжі.
- Не захоплюйтеся чітмілами. Найкраще – не робити понад 1-2 чітміли на тиждень.
- Чітміл не передбачає вживання алкогольних напоїв.
- Не вживайте ласощі перед телевізором чи екраном смартфону. Сконцентруйтеся та насолоджуйтеся їжею.
- Не сваріть себе за чітміл – це хороший шанс розслабитися і далі продовжувати харчуватися правильно.
Можна вживати і улюблені десерти / Фото thefoodmedic.co.uk
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Детальніше про практику чітміла можна дізнатися в інстаграмі тренерки:
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