Что такое читмил и почему от него можно похудеть: объяснения эксперта
Читмил нужен для того, чтобы не нарушать диету и дать себе психологическую разгрузку. Раз или два в неделю можно съесть что угодно: сладкое, жирное или жареное.
Тренер и блогер с никнеймом Elizabet Fit в своем Instagram рассказывает, что такое читмил.
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Читмил(Cheat meal – англ.) – плановое употребление "нездоровых" и калорийных блюд.
Читмил является своеобразной наградой за похудение / Фото Psychologies
Во время диеты, особенно длительной, организм постепенно привыкает к небольшому количеству употребляемой регулярно пищи. Это может привести к замедлению метаболизма. Читмил дает организму своеобразную "встряску" и помогает вновь запустить процесс жиросжигания.
Кроме того, читмил разгружает психологически. Если вы знаете, что скоро можно будет съесть что угодно, выдерживать диету становится проще.
Читмил – это нарушение диеты, которое помогает похудеть / Фото www.nbcnews.com
Существуют определенные правила читмила:
- Желательно употреблять читмил в первой половине дня, чтобы организм успел к вечеру переработать все углеводы и жиры.
- Не превращайте читмил в "день обжорства". Вредное блюдо можно съесть во время одного приема пищи.
- Не увлекайтесь читмиламы. Лучше всего – не делать более 1-2 читмилов в неделю.
- Читмил не предусматривает употребление алкогольных напитков.
- Не употребляйте лакомство перед телевизором или экраном смартфона. Сконцентрируйтесь и наслаждайтесь едой.
- Не ругайте себя за читмил – это хороший шанс расслабиться и дальше продолжать питаться правильно.
Можно употреблять и любимые десерты / Фото thefoodmedic.co.uk
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Подробнее о практике читмила можно узнать в инстаграме тренера:
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