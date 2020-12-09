Читмил нужен для того, чтобы не нарушать диету и дать себе психологическую разгрузку. Раз или два в неделю можно съесть что угодно: сладкое, жирное или жареное.

Тренер и блогер с никнеймом Elizabet Fit в своем Instagram рассказывает, что такое читмил.

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Читмил (Cheat meal – англ.) – плановое употребление "нездоровых" и калорийных блюд.



Читмил является своеобразной наградой за похудение / Фото Psychologies

Во время диеты, особенно длительной, организм постепенно привыкает к небольшому количеству употребляемой регулярно пищи. Это может привести к замедлению метаболизма. Читмил дает организму своеобразную "встряску" и помогает вновь запустить процесс жиросжигания.

Кроме того, читмил разгружает психологически. Если вы знаете, что скоро можно будет съесть что угодно, выдерживать диету становится проще.



Читмил – это нарушение диеты, которое помогает похудеть / Фото www.nbcnews.com

Существуют определенные правила читмила:

Желательно употреблять читмил в первой половине дня, чтобы организм успел к вечеру переработать все углеводы и жиры. Не превращайте читмил в "день обжорства". Вредное блюдо можно съесть во время одного приема пищи. Не увлекайтесь читмиламы. Лучше всего – не делать более 1-2 читмилов в неделю. Читмил не предусматривает употребление алкогольных напитков. Не употребляйте лакомство перед телевизором или экраном смартфона. Сконцентрируйтесь и наслаждайтесь едой. Не ругайте себя за читмил – это хороший шанс расслабиться и дальше продолжать питаться правильно.



Можно употреблять и любимые десерты / Фото thefoodmedic.co.uk

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