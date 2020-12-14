Кращі вправи для сідниць з фітнес-гумкою: відео
Кожна жінка мріє мати гарні підтягнуті сідниці. Досягти відмінного результату можна, навіть займаючись у домашніх умовах.
Тренування, які допоможуть досягти мети і отримати круглі сідниці, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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З чого складається тренування
У комплексі – 7 вправ:
1. Сідничний місток;
2. Сумо присідання;
3. Станова тяга;
4. Випади;
5. Перерозгинання стегна;
6. Розніжка (станова на одній нозі);
7. Проходка.
Зробити красиві сідниці можна в домашніх умовах / Фото justsport
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Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:
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