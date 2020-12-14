Лучшие упражнения для ягодиц с фитнес-резинкой: видео
Каждая женщина мечтает иметь красивые подтянутые ягодицы. Достичь отличного результата можно, даже занимаясь в домашних условиях.
Тренировки, которые помогут достичь цели и получить круглые ягодицы, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Из чего состоит тренировка
В комплексе – 7 упражнений:
1. Ягодичный мостик;
2. Сумо приседания;
3. Становая тяга;
4. Выпады;
5. Переразгибание бедра;
6. Разножка (становая на одной ноге);
7. Проходка.
Сделать красивые ягодицы можно в домашних условиях / Фото justsport
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Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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