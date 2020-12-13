Если вы хотите вернуться в форму и сжечь максимум калорий – ваш вариант – Табата-тренировка.

Какие упражнения нужно выполнять, и как, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Табата Высокоинтенсивная интервальная тренировка, суть которой состоит в том, чтобы за минимальное время (например, 20 секунд) выполнить как можно больше движений.

Что и как нужно делать

Для выполнения упражнений понадобится удобная спортивная форма и обувь, фитнес-коврик и питьевая вода.

Тренировку следует начинать с хорошей разминки.

Далее следует комплекс упражнений. Каждое из них выполняется в течение 20 секунд. После этого следует 10-секундный отдых.

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Полную тренировку с правильной техникой смотрите на видео: