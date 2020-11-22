Табата – это короткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки. Подобные упражнения обеспечивают отличный результат, за счет чего и пользуются популярностью.

В чем особенность тренировок Табата, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Табата – это высокоинтенсивный интервальный тренинг, цель которого выполнить максимальное количество движений за минимальное время, – пояснила Федорищева.

Структура Табата-тренировки

20 секунд максимальной нагрузки – 10 секунд отдыха. Всего в цикле 8 раундов – это 1 Табата длительностью 4 минуты.

Все упражнения для построения Табата-тренировки – базовые и функциональные, которые задействуют все тело. В 8 раундах могут быть 2 упражнения (по 4 подхода) или 8 разных упражнений. Главное – их грамотная комбинация и нагрузка. После первой Табаты обязательно следует 2-минутный отдых.

Табата – эффективная тренировка на все тело / Фото glamour

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Если работать по максимуму, то обычно, чтобы "убиться в мясо", хватает 3-4 Табат. Больше нежелательно, так как значально тренировки высокоинтенсивные и нагружают сердце. Если вам мало – усложняйте упражнения, используйте инвентарь, – пояснила фитнес-блогер.

Почему Табата – это эффективно?