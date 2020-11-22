Табата: что это такое, особенности, нюансы и видео
Табата – это короткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки. Подобные упражнения обеспечивают отличный результат, за счет чего и пользуются популярностью.
В чем особенность тренировок Табата, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
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Табата – это высокоинтенсивный интервальный тренинг, цель которого выполнить максимальное количество движений за минимальное время, – пояснила Федорищева.
Структура Табата-тренировки
Все упражнения для построения Табата-тренировки – базовые и функциональные, которые задействуют все тело. В 8 раундах могут быть 2 упражнения (по 4 подхода) или 8 разных упражнений. Главное – их грамотная комбинация и нагрузка. После первой Табаты обязательно следует 2-минутный отдых.
Табата – эффективная тренировка на все тело / Фото glamour
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Если работать по максимуму, то обычно, чтобы "убиться в мясо", хватает 3-4 Табат. Больше нежелательно, так как значально тренировки высокоинтенсивные и нагружают сердце. Если вам мало – усложняйте упражнения, используйте инвентарь, – пояснила фитнес-блогер.
Почему Табата – это эффективно?
- Тренировка из 3-4 Табат занимает всего 20-30мин (без учета разминки и заминки).
- На протяжении всего занятия пульс поддерживается на высоком уровне (это важно для жиросжигания).
- Табата сжигает за 20-30 минут 200-300 Ккал.
- Жир активно сгорает и в течении 48часов после тренировки.
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