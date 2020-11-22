Табата: що це таке, особливості, нюанси і відео
Табата – це короткі інтервальні тренування з високою інтенсивністю навантаження. Подібні вправи забезпечують відмінний результат, за рахунок чого і користуються популярністю.
У чому особливість тренувань Табата, розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.
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Табата – це високоінтенсивний інтервальний тренінг, мета якого виконати максимальну кількість рухів за мінімальний час, – пояснила Федорищева.
Структура Табата-тренування
Всі вправи для побудови Табата-тренування – базові та функціональні, які задіюють усі тіло. У 8 раундах можуть бути 2 вправи (по 4 підходи) або 8 різних вправ. Головне – їх грамотна комбінація і навантаження. Після першої Табата обов'язково є 2-хвилинний відпочинок.
Табата – ефективне тренування на все тіло / Фото glamour
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Якщо працювати по максимуму, то зазвичай, щоб "вбитися в м'ясо", вистачає 3-4 Табата. Більше небажано, оскільки тренування високоінтенсивні і навантажують серце. Якщо вам мало – ускладнюйте вправи, використовуйте інвентар, – пояснила фітнес-блогерка.
Чому Табата – это ефективно?
- Тренування з 3-4 Табат займає всього 20-30 хвилин (без урахування розминки і заминки).
- Протягом всього заняття пульс підтримується на високому рівні (це важливо для спалювання жирів).
- Табата спалює за 20-30 хвилин 200-300 Ккал.
- Жир активно згорає і протягом 48 годин після тренування.
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