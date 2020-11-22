Табата – це короткі інтервальні тренування з високою інтенсивністю навантаження. Подібні вправи забезпечують відмінний результат, за рахунок чого і користуються популярністю.

У чому особливість тренувань Табата, розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Табата – це високоінтенсивний інтервальний тренінг, мета якого виконати максимальну кількість рухів за мінімальний час, – пояснила Федорищева.

Структура Табата-тренування

20 секунд максимального навантаження – 10 секунд відпочинку. Всього у циклі 8 раундів – це 1 Табата тривалістю 4 хвилини.

Всі вправи для побудови Табата-тренування – базові та функціональні, які задіюють усі тіло. У 8 раундах можуть бути 2 вправи (по 4 підходи) або 8 різних вправ. Головне – їх грамотна комбінація і навантаження. Після першої Табата обов'язково є 2-хвилинний відпочинок.

Табата – ефективне тренування на все тіло / Фото glamour

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Якщо працювати по максимуму, то зазвичай, щоб "вбитися в м'ясо", вистачає 3-4 Табата. Більше небажано, оскільки тренування високоінтенсивні і навантажують серце. Якщо вам мало – ускладнюйте вправи, використовуйте інвентар, – пояснила фітнес-блогерка.

Чому Табата – это ефективно?