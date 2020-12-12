Что будет, если регулярно делать позу моста: польза от простого упражнения
Это упражнение известно многим еще со школы, но во взрослой жизни его почти никто не выполняет. Однако поза моста способна принести немало пользы организму.
О том, почему вам нужно регулярно выполнять позу моста, сообщает Active 24.
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Выполняйте позу моста статически / Фото Pinterest
Поза моста подходит даже для новичков в спорте. Выполняйте ее в течение комфортного для вас времени, затем – увеличивайте продолжительность упражнения.
Как выполнять?
Лягте на пол, ноги, согнутые в коленях, поставьте вертикально. Не разводите колени слишком широко. Поднимите таз, лопатки, прогните спину. Задержитесь в такой позиции.
Если вы тренируетесь уже давно, можно делать стойку на руках. Для этого ладони поставьте возле ушей, локти направлены вверх. Оттолкнись руками и ногами и выходите в нужную позицию.
Для чего выполнять позу моста
Гибкость
Ваш позвоночник станет более гибким. Это полезно для тех, кто мало двигается и не делает растяжку.
Мышцы
Мышцы спины, рук и всего тела растягиваются и разогреваются.
Более сложный вариант – мост на руках / Фото Publy
Грудная клетка
Если вы целый день сидите и сутулитесь, грудная клетка находится в неестественном, скрученном положении. Поза моста помогает раскрыть ее и начать дышать полной грудью.
Силы и энергия
В йоге эту позу называют такой, что дарит прилив сил и энергии. Она помогает успокоиться и восстановить силы.
Делайте мост, если хотите расслабить спину / Фото Rusyoga
Укрепление суставов и мышц
Поза "мост" укрепляет запястья, плечевые суставы, а также мышцы рук и ног, бедра, ягодицы, позвоночник и мышцы живота.
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Жир
Регулярное выполнение позы моста помогает похудеть и избавиться излишков жира на туловище и ногах.
Видео, как выполнять позу моста, смотрите здесь:
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