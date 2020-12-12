Это упражнение известно многим еще со школы, но во взрослой жизни его почти никто не выполняет. Однако поза моста способна принести немало пользы организму.

О том, почему вам нужно регулярно выполнять позу моста, сообщает Active 24 .

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Выполняйте позу моста статически / Фото Pinterest

Поза моста подходит даже для новичков в спорте. Выполняйте ее в течение комфортного для вас времени, затем – увеличивайте продолжительность упражнения.

Как выполнять?

Лягте на пол, ноги, согнутые в коленях, поставьте вертикально. Не разводите колени слишком широко. Поднимите таз, лопатки, прогните спину. Задержитесь в такой позиции.

Если вы тренируетесь уже давно, можно делать стойку на руках. Для этого ладони поставьте возле ушей, локти направлены вверх. Оттолкнись руками и ногами и выходите в нужную позицию.

Для чего выполнять позу моста

Гибкость

Ваш позвоночник станет более гибким. Это полезно для тех, кто мало двигается и не делает растяжку.

Мышцы

Мышцы спины, рук и всего тела растягиваются и разогреваются.



Более сложный вариант – мост на руках / Фото Publy

Грудная клетка

Если вы целый день сидите и сутулитесь, грудная клетка находится в неестественном, скрученном положении. Поза моста помогает раскрыть ее и начать дышать полной грудью.

Силы и энергия

В йоге эту позу называют такой, что дарит прилив сил и энергии. Она помогает успокоиться и восстановить силы.



Делайте мост, если хотите расслабить спину / Фото Rusyoga

Укрепление суставов и мышц

Поза "мост" укрепляет запястья, плечевые суставы, а также мышцы рук и ног, бедра, ягодицы, позвоночник и мышцы живота.

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Жир

Регулярное выполнение позы моста помогает похудеть и избавиться излишков жира на туловище и ногах .