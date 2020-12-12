Ця вправа відома багатьом ще зі школи, однак у дорослому житті її майже ніхто не виконує. Але поза моста здатна принести чимало користі організму.

Про те, чому вам потрібно регулярно виконувати позу моста, повідомляє Active 24.

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Виконуйте позу моста статично / Фото Pinterest

Поза моста підходить навіть для новачків у спорті. Виконуйте її протягом комфортного для вас часу, згодом – збільшуйте тривалість вправи.

Як виконувати?

Ляжте на підлогу, ноги, зігнуті в колінах, поставте вертикально. Не розводьте коліна надто широко. Підійміть таз, лопатки, прогніть спину. Затримайтеся у такій позиції.

Якщо ви тренуєтеся вже давно, можна робити стійку на руках. Для цього долоні поставте біля вух, лікті направлені вгору. Відштовхніться руками й ногами й виходьте у потрібну позицію.

Для чого виконувати позу моста

Гнучкість

Ваш хребет стане гнучкішим. Це корисно для тих, хто мало рухається і не робить розтяжку.

М'язи

М'язи спини, рук і всього тіла розтягуються і розігріваються.



Складніший варіант – міст на руках / Фото Publy

Грудна клітка

Якщо ви цілий день сидите й сутулитеся, грудна клітка перебуває у неприродному, скрученому положенні. Поза моста допомагає розкрити її й почати дихати на повні груди.

Сили та енергія

У йозі цю позу називають такою, що дарує приплив сил та енергії. Вона допомагає заспокоїтися та відновити сили.



Робіть міст, коли хочете розслабити спину / Фото Rusyoga

Зміцнення суглобів і м'язів

Поза "міст" зміцнює зап'ястки, плечові суглоби, а також м'язи рук та ніг, стегна, сідниці, хребет і м'язи живота.

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Жир

Регулярне виконання пози моста допомагає схуднути та позбутися надлишків жиру на тулубі й ногах.

Відео, як виконувати позу моста, дивіться тут: