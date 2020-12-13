Якщо ви хочете повернутися в форму і спалити максимум калорій – ваш варіант – Табата-тренування.

Які вправи потрібно виконувати, і як, показала віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Табата Високоінтенсивне інтервальне тренування, суть якогополягає в тому, щоб за мінімальний час (наприклад, 20 секунд) виконати якомога більше рухів.

Що і як потрібно робити

Для виконання вправ знадобиться зручна спортивна форма та взуття, фітнес-килимок і питна вода.

Тренування слід починати з хорошої розминки.

Далі слідує комплекс вправ. Кожна з них виконується протягом 20 секунд. Після цього йде 10-секундний відпочинок.

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Повне тренування з правильною технікою дивіться на відео: