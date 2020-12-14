Для того чтобы иметь стальной пресс, необходимо долго и упорно тренироваться, следить за питанием. Но иногда для этого нет ни сил, ни времени, ни желания.

Как накачать пресс, не вставая с дивана, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Для выполнения тренировки, диван должен быть жестким. Также можно воспользоваться лавкой или стулом. Чтобы начать выполнение упражнений, необходимо спустить ноги вниз.

Из чего состоит тренировка

В занятии – 3 упражнения (смотрите технику на видео ниже).

Касание локтем противоположного колена. Делаем 20 раз на каждую ногу в 3-4 подхода. Шаги вверх и вниз: 4 счета вверх и 4 счета вниз. Выполняем 12 повторений в 4 подхода. Подьем корпуса с поворотом. Делаем 20 раз в 4 подхода.

Сделать пресс на можно даже на диване / Фото marathon

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Как правильно выполнять упражнения, смотрите на видео: