Для того щоб мати сталевий прес, необхідно довго і наполегливо тренуватися, стежити за харчуванням. Але іноді для цього немає ні сил, ні часу, ні бажання.

Як накачати прес, не встаючи з дивана, показала віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Для виконання тренування, диван повинен бути жорстким. Також можна скористатися лавкою або стільцем. Щоб почати виконання вправ, необхідно спустити ноги вниз.

З чого складається тренування

У занятті – 3 вправи (дивіться техніку на відео нижче).

Дотик ліктем протилежного коліна. Робимо 20 разів на кожну ногу в 3-4 підходи. Кроки вгору і вниз: 4 рахунки вгору і 4 рахунки вниз. Виконуємо 12 повторень в 4 підходи. Підйом корпусу з поворотом. Робимо 20 разів в 4 підходи.

Зробити прес на можна навіть на дивані / Фото marathon

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Як правильно виконувати вправи, дивіться на відео: