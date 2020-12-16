Сидяча робота, стрес, відсутність руху – усе це призводить до того, що ми починаємо сутулитися. Існують поширені міфи про те, як боротися з сутулістю. Розвінчуємо їх і розповідаємо, як справді можна вирівняти поставу.

Шкідливі міфи про поставу розвінчують тренери школи балету Idance у своєму Instagram.

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Правильна постава змінює фігуру / Фото Lifehacker

Міф 1. Щоб виправити поставу, потрібно увесь час зводити лопатки

Ні, не потрібно. Краще спробуйте опустити лопатки вздовж хребта. Разом з ними опустяться плечі, а грудна клітка не буде виступати вперед.

Міф 2. Поставу можна виправити за допомогою корсету

Не можна. Правильна постава залежить від рівного хребта та положення інших кісток. Кістки підтримуються за допомогою сильних м'язів. Корсет ніяк не сприяє розвитку м'язів, а отже й не впливає на поставу.

Міф 3. Допоможе масаж



Масаж знімає спазм на певний час / Фото massage-live

Справді, масаж знімає спазми у м'язах, і біль від неправильної постави тимчасово проходить. Але масаж теж не укріплює скелетну мускулатуру.

Міф 4. Буду стояти біля стіни й моя спина запам'ятає правильну позицію

Проблема полягає в тому, що спина "запам'ятовує" тільки ту позицію, у якій їй комфортно. Тому, якщо ви не розвиваєте м'язи, таке стояння не допоможе. Щойно ви зробите крок від стіни – знову почнете сутулитися.

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Міф 5. Потрібно лежати на валику і проблем не буде



Валик для спини корисний, але без спорту не обійтися / Фото www.championat.com

Так, валик знімає спазм. Але чи є сенс в тому, щоб цілий день ходити з кривою спиною, ввечері знімати спазм, а наступного дня – усе заново? Краще виконувати вправи для спини й розвивати м'язи, що будуть утримувати її в правильному положенні.