Эффективный сон: озвучено три основных правила
Сон должен быть крепким и качественным - это обеспечит заряд бодрости и сил на весь день.
Существует три правила, как сделать ночной отдых эффективным, рассказала тренер с никнеймом fat killers в Instagram.
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Правила эффективного сна
1. Засыпать и просыпаться в одно и то же время
Для того чтобы это стало привычкой, нужно сформировать связь между конкретным временем и желанием организма спать. Эффективным способом является определенный вечерний ритуал, который настроит вас на сон.
Он будет стимулировать биологические часы, даси мозгу команду активнее вырабатывать мелатонин (гормон сна), – пояснила тренер.
2. Никакой работы в постели
Когда вы уже в постели – тело и организм должны отдыхать, поэтому никаких книг, компьютерных игр и любых сообщений в телефоне. Если в течение 15-20 минут заснуть не удается, нужно встать и прослушать медитации или прочитать раздел какой-то книги.
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В постели нужно отложить книги и телефон / Фото medportal
3. Релаксация и медитация
Достаточно 5-7 минут медитации в день, чтобы трансформировать поток мыслей и отдохнуть. Это также позволит сконцентрировать внимание на нужных вещах.
Кроме того, длинная релаксация перед сном поможет снять напряжение, что повысит качество ночного отдыха.
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