Сон должен быть крепким и качественным - это обеспечит заряд бодрости и сил на весь день.

Существует три правила, как сделать ночной отдых эффективным, рассказала тренер с никнеймом fat killers в Instagram.

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Правила эффективного сна

1. Засыпать и просыпаться в одно и то же время

Для того чтобы это стало привычкой, нужно сформировать связь между конкретным временем и желанием организма спать. Эффективным способом является определенный вечерний ритуал, который настроит вас на сон.

Он будет стимулировать биологические часы, даси мозгу команду активнее вырабатывать мелатонин (гормон сна), – пояснила тренер.

2. Никакой работы в постели

Когда вы уже в постели – тело и организм должны отдыхать, поэтому никаких книг, компьютерных игр и любых сообщений в телефоне. Если в течение 15-20 минут заснуть не удается, нужно встать и прослушать медитации или прочитать раздел какой-то книги.

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В постели нужно отложить книги и телефон / Фото medportal

3. Релаксация и медитация

Достаточно 5-7 минут медитации в день, чтобы трансформировать поток мыслей и отдохнуть. Это также позволит сконцентрировать внимание на нужных вещах.

Кроме того, длинная релаксация перед сном поможет снять напряжение, что повысит качество ночного отдыха.