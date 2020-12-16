Сон має бути міцним та якісним, це забезпечить заряд бадьорості та сил на весь день.

Існує три правила, як зробити нічний відпочинок ефективним, розповіла тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

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Правила ефективного сну

1. Засинати і прокидатися в один і той самий час

Для того щоб це стало звичкою, потрібно сформувати зв'язок між конкретним часом і бажанням організму спати. Ефективним способом є певний вечірній ритуал, який налаштовуватиме вас на сон.

Він стимулюватиме біологічний годинник, дасть мозку команду активніше виробляти мелатонін (гормон сну), – пояснила тренерка.

2. Ніякої роботи у ліжку

Коли ви вже у ліжку – тіло і організм мають відпочивати, тому ніяких книг, комп'ютерних ігор і будь-яких повідомлень у телефоні. Якщо протягом 15-20 хвилин заснути не вдається, варто встати і прослухати медитації або прочитати розділ якоїсь книги.

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У ліжку потрібно відкласти книги та телефон / Фото medportal

3. Релаксація і медитація

Достатньо 5-7 хвилин медитації на день, щоб трансформувати потік думок і відпочити. Це також дозволить сконцентрувати увагу на потрібних речах.

Крім того, довга релаксація перед сном допоможе зняти напругу, що підвищить якість нічного відпочинку.