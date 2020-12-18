Сегодня только ленивый не слышал про детокс. Многие попробовали этот метод на себе в надежде похудеть и улучшить состояние организма. Однако действительно ли людям нужен детокс?

О том, почему детокс не помогает, сообщает фитнес-тренер Славик Гутников в своем Instagram .

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Специалисты утверждают, что здоровому человеку не нужен детокс. Функции очистки организма берут на себя печень, почки и кожа – они и проводят настоящий детокс в вашем теле.



Детокс – это вкусно, но неэффективно / Фото Musthaveforyou

А различные методики "очищения" с помощью соков, фрешей, смузи, чаев и так далее – это просто трата средств и своеобразное моральное успокоение.

Что происходит, когда вы покупаете курс "детокса"?

Резкая потеря веса – ведь вы употребляете только соки или смузи. Из организма выводится жидкость, содержание кишечника, а также гликоген из печени и мышц. Как то лько вы начнете есть нормально, все это вернется. Вы можете чувствовать эйфорию – процесс кажется вам увлекательным, а резкая потеря веса – почти волшебной. На практике вы перенасыщаете организм сахаром – ведь фреши и смузи из фруктов содержат его в своем составе немало.

Механизм действия коммерческого "детокса" на смузи или соках не объяснен наукой и врачами. Зато наш организм регулярно проводит детокс самостоятельно, без специальной еды или напитков.



В организме человека нет "шлаков" / Фото boombate.com

Основные природные механизмы детоксикации организма:

Печень – служит своеобразным фильтром организма.

Почки – отвечают за вывод токсинов.

Кожа – вместе с потом выделяет вредные вещества.

Существуют медицинские способы детоксикации организма с помощью различных препаратов. Они нужны людям с тяжелыми отравлениями, а также тем, у кого нарушена работа соответствующих органов.

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