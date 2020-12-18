Детокс: развенчаны мифы про популярное направление в похудении
Сегодня только ленивый не слышал про детокс. Многие попробовали этот метод на себе в надежде похудеть и улучшить состояние организма. Однако действительно ли людям нужен детокс?
О том, почему детокс не помогает, сообщает фитнес-тренер Славик Гутников в своем Instagram.
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Специалисты утверждают, что здоровому человеку не нужен детокс. Функции очистки организма берут на себя печень, почки и кожа – они и проводят настоящий детокс в вашем теле.
Детокс – это вкусно, но неэффективно / Фото Musthaveforyou
А различные методики "очищения" с помощью соков, фрешей, смузи, чаев и так далее – это просто трата средств и своеобразное моральное успокоение.
Что происходит, когда вы покупаете курс "детокса"?
- Резкая потеря веса – ведь вы употребляете только соки или смузи. Из организма выводится жидкость, содержание кишечника, а также гликоген из печени и мышц. Как только вы начнете есть нормально, все это вернется.
- Вы можете чувствовать эйфорию – процесс кажется вам увлекательным, а резкая потеря веса – почти волшебной.
- На практике вы перенасыщаете организм сахаром – ведь фреши и смузи из фруктов содержат его в своем составе немало.
Механизм действия коммерческого "детокса" на смузи или соках не объяснен наукой и врачами. Зато наш организм регулярно проводит детокс самостоятельно, без специальной еды или напитков.
В организме человека нет "шлаков" / Фото boombate.com
Основные природные механизмы детоксикации организма:
- Печень – служит своеобразным фильтром организма.
- Почки – отвечают за вывод токсинов.
- Кожа – вместе с потом выделяет вредные вещества.
Существуют медицинские способы детоксикации организма с помощью различных препаратов. Они нужны людям с тяжелыми отравлениями, а также тем, у кого нарушена работа соответствующих органов.
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Если же вы просто хотите похудеть и стать здоровее – тренируйтесь, создавайте правильный дефицит калорий, не употребляйте алкоголь и не курите, проводите время на свежем воздухе. Не тратьте деньги на неэффективные методики.
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