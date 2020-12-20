У кожної людини, яка намагалася скинути зайві кілограми, виникає ситуація, коли вага зупиняється, незважаючи на правильне харчування, дефіцит калорій і посилені тренування.

Чому так відбувається, що з цим робити і як зрушити вагу, розповіла віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.

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Метаболічна адаптація – це те, що відбувається з організмом людини, коли вона знаходиться тривалий час у ситуації обмеженою калорійністю. Один з найбільш важливих наслідків метаболічних і гормональних адаптацій до втрати ваги – економія енергії, – зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що при тривалому схудненні:

зменшується витрата енергії;

адаптується термогенез, який допомагає позбавлятися від калорій;

зростає активність мітохондрій, які є прямим виробником енергії;

зменшуються адипоцити – жирові клітини, які формують червону або білу жировий прошарок у людини (під час схуднення вони стають менше і людина візуально стає стрункішою);

погіршуються показники тіроїдних гормонів;

погіршується робота симпатичної нервової системи;

сповільнюється окислення жирів;

знижуються показники інсуліну, греліну і лептину.

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Чим менше їжі отримує людина – тим більше стресує організм. Багато хто, побачивши стрілку, що зупинилася на вагах, ще більше знижують калораж, що є помилкою, за словами Самойлової.

Як зрушити вагу