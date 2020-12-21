Названо 3 несподіваних причини зайвої ваги
Усі, хто прагне схуднути, часто замислюються над тим, звідки ж взялася зайва вага та чому так важко її позбутися.
Три неочікуваних причини надмірної ваги назвала фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Менше їж – і будеш стрункою. Ну, а якщо все не так просто? Чому дотримуватися простих рекомендацій іноді може бути складно? – зазначила Медушкіна.
3 несподіваних причини зайвої ваги
1. Оточення
Якщо люди навколо вас постійно харчуються фастфудом, а вдома рідні фукають на правильну їжу, і часто знецінюють ваші зусилля схуднути, кажучи: "Знову страждаєш дурницями!" – позбавитися зайвої ваги складно. Однак не варто йти на поводу у інших. Ваш вибір – бути здоровою і стрункою людиною.
2. Заміщення емоцій
Якщо на роботі, в особистому житті або сім'ї проблеми – хочеться себе побалувати і пожаліти. Їжа стає найбільш доступним джерелом емоцій, яке не вимагає зусиль і точно спрацює. Але потрібно пам'ятати, що подібні емоції дуже нетривалі, а зайві кілограми залишаться надовго.
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3. Стрес і / або недосипання
У подібній ситуації переїдання і зайва вага можуть бути пов'язані з порушенням синтезу гормонів:
- стрес (в тому числі у разі недосипу) підвищує рівень кортизолу та адреналіну, які уповільнюють метаболічні процеси і провокують жировідкладення;
- нестача сну призводить до зниження синтезу мелатоніну, що по ланцюжку підвищує вироблення гормону голоду – греліну і знижує рівень лептину – гормону, який регулює відчуття насичення.
Сказати: "Не нервуй і більше спи" – простіше, ніж реалізувати. Але, знаючи, які руйнівні наслідки несуть ці пункти, можливо, ви станете частіше робити правильний вибір: між телефоном і годиною сну, між роздратуванням і бажанням пропустити більшу частину негативу повз себе, – резюмувала Медушкіна.
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