Усі, хто прагне схуднути, часто замислюються над тим, звідки ж взялася зайва вага та чому так важко її позбутися.

Три неочікуваних причини надмірної ваги назвала фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Менше їж – і будеш стрункою. Ну, а якщо все не так просто? Чому дотримуватися простих рекомендацій іноді може бути складно? – зазначила Медушкіна.

3 несподіваних причини зайвої ваги

1. Оточення

Якщо люди навколо вас постійно харчуються фастфудом, а вдома рідні фукають на правильну їжу, і часто знецінюють ваші зусилля схуднути, кажучи: "Знову страждаєш дурницями!" – позбавитися зайвої ваги складно. Однак не варто йти на поводу у інших. Ваш вибір – бути здоровою і стрункою людиною.

2. Заміщення емоцій

Якщо на роботі, в особистому житті або сім'ї проблеми – хочеться себе побалувати і пожаліти. Їжа стає найбільш доступним джерелом емоцій, яке не вимагає зусиль і точно спрацює. Але потрібно пам'ятати, що подібні емоції дуже нетривалі, а зайві кілограми залишаться надовго.

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3. Стрес і / або недосипання

У подібній ситуації переїдання і зайва вага можуть бути пов'язані з порушенням синтезу гормонів:

стрес (в тому числі у разі недосипу) підвищує рівень кортизолу та адреналіну, які уповільнюють метаболічні процеси і провокують жировідкладення;

(в тому числі у разі недосипу) підвищує рівень кортизолу та адреналіну, які уповільнюють метаболічні процеси і провокують жировідкладення; нестача сну призводить до зниження синтезу мелатоніну, що по ланцюжку підвищує вироблення гормону голоду – греліну і знижує рівень лептину – гормону, який регулює відчуття насичення.

Сказати: "Не нервуй і більше спи" – простіше, ніж реалізувати. Але, знаючи, які руйнівні наслідки несуть ці пункти, можливо, ви станете частіше робити правильний вибір: між телефоном і годиною сну, між роздратуванням і бажанням пропустити більшу частину негативу повз себе, – резюмувала Медушкіна.