Багато людей вважають, що знежирені молочні продукти допомагають позбутися зайвої ваги. Так чи так це насправді?

Про серйозні недоліки знежиреної молочки розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

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Знежирені продукти допомагають худнути? В реальності, щоб компенсувати відсутність смаку в такиx продуктax, виробники додають більше шкідливих компонентів, – пояснила fat killers.

Вона уточнила, що популярні та модні десерти, сирки і йогурти з 0% жирності містять у складі більше цукру, підсилювачів смаку, ароматизаторів і стабілізаторів. Тому подібні продукти не дають відчуття насичення, а напроти розпалюють апетит.

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Також у знежиреної молочної продукції є ще один значний недолік – вона перестає бути корисною. Це пов'язано з тим, що людський організм без жиру нe може засвоїти мікроелементи, зокрема кальцій і жиророзчинні вітаміни.

Тому в раціон варто включати молочні продукти із середнім відсотком жирності.