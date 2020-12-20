Знежирені молочні продукти і схуднення: названі нюанси, про які ви могли не знати
Багато людей вважають, що знежирені молочні продукти допомагають позбутися зайвої ваги. Так чи так це насправді?
Про серйозні недоліки знежиреної молочки розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.
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Знежирені продукти допомагають худнути? В реальності, щоб компенсувати відсутність смаку в такиx продуктax, виробники додають більше шкідливих компонентів, – пояснила fat killers.
Вона уточнила, що популярні та модні десерти, сирки і йогурти з 0% жирності містять у складі більше цукру, підсилювачів смаку, ароматизаторів і стабілізаторів. Тому подібні продукти не дають відчуття насичення, а напроти розпалюють апетит.
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Також у знежиреної молочної продукції є ще один значний недолік – вона перестає бути корисною. Це пов'язано з тим, що людський організм без жиру нe може засвоїти мікроелементи, зокрема кальцій і жиророзчинні вітаміни.
Тому в раціон варто включати молочні продукти із середнім відсотком жирності.
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