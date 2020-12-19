До Нового року чимало людей активно худнуть. А в період свят починають переїдати та зловживати алкоголем. Від таких "гойдалок" організм почувається погано.

Про те, як провести новорічні свята в гармонії зі своїм організмом, повідомляє дієтолог Юрій Павлюкевич у своєму Instagram.

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Поради для всіх:

Замінюйте продукти в стравах на менш шкідливі



Під час застілля легко переїсти / Фото championat.com

Наприклад, олів'є: замініть ковбасу на м'ясо або язик, а майонез зробіть власноруч.

Замість магазинної нарізки зробіть запечене м'ясо, а майонезні салати найкраще зовсім не робити – натомість оберіть легкі овочеві варіанти.

Не залишайтеся голодними протягом дня

Інакше ввечері ви обов'язково переїсте. Краще протягом дня харчуйтеся, як зазвичай.

Відмовтеся від десерту

Або з'їжте його на сніданок. А ввечері найкраще вживати білкову їжу й овочі. Зустрічайте Новий рік зі шматком м'яса або риби у тарілці.



Віддавайте перевагу білковій їжі / Фото telegraf.com.ua

Вживайте один вид алкоголю

Одразу оберіть, що ви будете пити та дотримуйтеся свого правила протягом усієї ночі. Дієтолог радить пити міцні напої або сухі вина, щоб мінімізувати шкоду від алкоголю.

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Найкраще обрати один вид алкоголю / Фото championat.com

Не проводьте час тільки за столом

Танцюйте, рухайтеся, час від часу виходьте на вулицю. Часи, коли в новорічну ніч усі тільки те й робили, що сиділи за столом, вже минули.