Как не набрать вес во время новогодних праздников: инструкция от диетолога
К Новому году многие активно худеют. А в период праздников начинают переедать и злоупотреблять алкоголем. От таких "качелей" организм чувствует себя плохо.
О том, как провести новогодние праздники в гармонии со своим организмом, сообщает диетолог Юрий Павлюкевич в своем Instagram.
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Советы для всех:
Заменяйте продукты в блюдах на менее вредные
Во время застолья легко переесть / Фото championat.com
Например, оливье: замените колбасу на мясо или язык, а майонез сделайте сами.
Вместо магазинной нарезки сделайте запеченное мясо, а майонезные салаты лучше совсем не делать – вместо них выберите легкие овощные варианты.
Не оставайтесь голодными в течение дня
Иначе вечером вы обязательно переедите. Лучше в течение дня питайтесь, как обычно.
Откажитесь от десерта
Или съешьте его на завтрак. А вечером лучше употреблять белковую пищу и овощи. Встречайте Новый год с куском мяса или рыбы в тарелке.
Отдавайте предпочтение белковой пище / Фото telegraf.com.ua
Употребляйте один вид алкоголя
Сразу выберите, что вы будете пить и придерживайтесь этого правила в течение всей ночи. Диетолог советует пить крепкие напитки или сухие вина, чтобы минимизировать вред от алкоголя.
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Лучше выбрать один вид алкоголя / Фото championat.com
Не проводите время только за столом
Танцуйте, двигайтесь, время от времени выходите на улицу. Времена, когда в новогоднюю ночь все только и делали, что сидели за столом, уже прошли.
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