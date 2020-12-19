К Новому году многие активно худеют. А в период праздников начинают переедать и злоупотреблять алкоголем. От таких "качелей" организм чувствует себя плохо.

О том, как провести н овогодние праздники в гармонии со своим организмом, сообщает диетолог Юрий Павлюкевич в своем Instagram .

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Советы для всех:

Заменяйте продукты в блюдах на менее вредные



Во время застолья легко переесть / Фото championat.com

Например, оливье: замените колбасу на мясо или язык, а майонез сделайте сами.

Вместо магазинной нарезки сделайте запеченное мясо, а майонезные салаты лучше совсем не делать – вместо них выберите легкие овощные варианты.

Не оставайтесь голодными в течение дня

Иначе вечером вы обязательно переедите. Лучше в течение дня питайтесь, как обычно.

Откажитесь от десерта

Или съешьте его на завтрак. А вечером лучше употреблять белковую пищу и овощи. Встречайте Новый год с куском мяса или рыбы в тарелке.



Отдавайте предпочтение белковой пище / Фото telegraf.com.ua

Употребляйте один вид алкоголя

Сразу выберите, что вы будете пить и придерживайтесь этого правила в течение всей ночи. Диетолог советует пить крепкие напитки или сухие вина, чтобы минимизировать вред от алкоголя.

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Лучше выбрать один вид алкоголя / Фото championat.com

Не проводите время только за столом