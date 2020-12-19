Досить часто ми замислюємося над тим, чому росте вага і з'являються зайві кілограми.

Часто причиною цього є наші звички, розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat_killers в Instagram.

Цікаво Названо напої, які потрібно виключити для схуднення

Їжа перед сном

Доволі часто бажання поїсти перед сном виникає не через голод, а через занепокоєння або звичку. І найчастіше люди їдять щось солодке і калорійне.

Поганий сон

Звичка пізно лягати пізно провокує посилення апетиту і призводить до порушень роботи травного тракту. За даними досліджень, це може викликати гормональний дисбаланс, через який людина має почуття голоду навіть одразу після їжі.

Звичка їсти перед телевірозом

Серйозна помилка – їсти перед телевізором чи комп'ютером, або дивлячись у телефон. Відволікаючись, людина споживає на 50% більше калорій.

Стрес і занепокоєння

Ці дві проблеми – найлютіші вороги для схуднення і гарної якості життя. Обидва пов'язані з "емоційним голодом", який змушує нас є більше і потрапляти в залежність від солодкого або нездорової їжі. Щоб з цим боротися, найкраще триматися подалі від стресових ситуацій, переживань і тривог. Але якщо це неминуче, ми рекомендуємо пити свіжу воду, чай і / або їсти фрукти, – пояснила fat_killers.

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Звичка їсти швидко

Будь-яку їжу потрібно добре пережовувати. Це допоможе відчувати себе більш насиченим і полегшити травлення. На один прийом їжі має витрачатися близько 20 хвилин.

Сидячий образ життя

Сидячий спосіб життя є однією з основних причин ожиріння у всьому світі. Крім того, це може призвести до серйозних захворювання у майбутньому.

Відмова від сніданку

Якщо бракує часу зранку або через віру у те, що це допоможе схуднути, ви можете відмовлятися від сніданку. Але це погана і шкідлива звичка, адже перший прийом їжі активізує метаболізм в ранкові години – організм починає продуктивно працювати протягом дня і спалює калорії.

Сіль

Надмірна кількість солі призводить до затримки рідини і негативно впливає на артеріальний тиск. Намагайтеся мінімізувати вживання солі.

Вода

Щодня ви маєте вживати не менше двох літрів води. Це допоможе виводити непотрібні відходи з організму і запобігти затримці врідини.

Газовані напої

Подібні напої можуть призводити до збільшення ваги, оскільки містять високі концентрації цукрів та інших компонентів. Замість них краще вживати чисту воду або трав'яні чаї.