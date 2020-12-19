Довольно часто мы задумываемся над тем, почему растет вес и появляются лишние килограммы.

Часто причиной этого являются наши привычки, рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat_killers в Instagram.

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Еда перед сном

Довольно часто желание поесть перед сном возникает не из-за голода, а из-за беспокойства или по привычке. И чаще всего люди едят что-то сладкое и калорийное.

Плохой сон

Привычка поздно ложиться поздно провоцирует усиление аппетита и приводит к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. По данным исследований, это может вызвать гормональный дисбаланс, из-за которого человек испытывает чувство голода даже сразу после еды.

Привычка есть перед телевирозом

Серьезная ошибка – есть перед телевизором или компьютером, или глядя в телефон. Отвлекаясь, человек потребляет на 50% больше калорий.

Стресс и беспокойство

Эти проблемы – злейшие враги для похудения и хорошего качества жизни. Оба связаны с "эмоциональным голодом", который заставляет нас есть больше и попадать в зависимость от сладкого или нездоровой пищи. Чтобы с этим бороться, лучше держаться подальше от стрессовых ситуаций, переживаний и тревог. Но если это неизбежно, мы рекомендуем пить свежую воду, чай и / или есть фрукты, – пояснила fat_killers.

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Привычка есть быстро

Любую пищу нужно хорошо пережевывать. Это поможет чувствовать себя более насыщенным и облегчить пищеварение. На один прием пищи должно тратиться около 20 минут.

Сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни является одной из основных причин ожирения во всем мире. Кроме того, это может привести к серьезным заболевания в будущем.

Отказ от завтрака

Если не хватает времени утром или из-за веры в то, что это поможет похудеть, вы можете отказываться от завтрака. Но это плохая и вредная привычка, ведь первый прием пищи активизирует метаболизм в утренние часы – организм начинает продуктивно работать в течение дня и сжигает калории.