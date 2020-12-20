Многие люди считают, что обезжиренные молочные продукты помогают избавиться от лишнего веса. Так ли это на самом деле?

О серьезных недостатках обезжиренной молочки рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в Instagram.

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Обезжиренные продукты помогают худеть? В реальности, чтобы компенсировать отсутствие вкуса в такиx продуктax, производители добавляют больше вредных компонентов, – пояснила fat killers.

Она уточнила, что популярные и модные десерты, творожки и йогурты с 0% жирности содержат в составе больше сахара, усилителей вкуса, ароматизаторов и стабилизаторов. Поэтому подобные продукты не дают чувство насыщения, а напротив разжигают аппетит.

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Также у обезжиренной молочной продукции есть еще один значительный недостаток – она перестает быть полезной. Это связано с тем, что человеческий организм без жира нe может усвоить микроэлементы, в частности кальций и жирорастворимые витамины.

Поэтому в рацион следует включать молочные продукты со средним процентом жирности.