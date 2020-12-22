Тренер с ником Elizabet_fit в своем Instagram объясняет, почему перед тренировкой нужно принимать пищу.

Если поесть перед тренировкой:

у вас будет больше энергии,

вы не будете чувствовать слабость и усталость, связанные с низким уровнем сахара и гликогена в мышцах,

ускоряется процесс регенерации мышц после тренировки,

организм лучше защищен от обезвоживания,

вы сможете сделать больше упражнений и большее количество повторов,

у вас сохранится ясность и острота мышления.

Актуально: Как тренироваться, если постоянно нет времени: советы специалиста



Ешьте за час до тренировки, но не переедайте / Фото fitcurves.org

В общем, тренировки будут более продуктивными.

Если тренироваться "на голодный желудок":

происходит процесс мышечного катаболизма – вы т еряете мышечную ткань вместо жировой,

замедляется обмен веществ,

существует риск потери сознания.



Тренироваться с чувством голода вредно для организма / Фото fitcurves.org

Многие испытывают трудности при тренировке после приема пищи. Для того чтобы тренироваться правильно, нужно есть примерно за час до начала и ни в коем случае не переедать.

Что есть перед тренировкой:

Выбирайте правильные сложные углеводы: каши, овощи, изделия из цельнозерновой муки. Ешьте белок: яйца, курицу, белое мясо, сыр. Белковая пища необходима для формирования и восстановления мышц. Жиров перед тренировкой лучше избегать – они замедляют переваривание пищи.



Для завтрака перед тренировкой выбирайте сложные углеводы / Фото fitcurves.org

Только правильный рацион поможет избежать ощущения тяжести в желудке, поэтому относитесь к этому аспекту очень внимательно.

Обратите внимание: Тренировки и отдых: как и когда растут мышцы