Нужно ли есть перед тренировкой: названы аргументы
Для того чтобы тренироваться, организму требуется значительное количество энергии. Еда дает телу калории и энергию и таким образом подготавливает организм к нагрузкам.
Тренер с ником Elizabet_fit в своем Instagram объясняет, почему перед тренировкой нужно принимать пищу.
Если поесть перед тренировкой:
- у вас будет больше энергии,
- вы не будете чувствовать слабость и усталость, связанные с низким уровнем сахара и гликогена в мышцах,
- ускоряется процесс регенерации мышц после тренировки,
- организм лучше защищен от обезвоживания,
- вы сможете сделать больше упражнений и большее количество повторов,
- у вас сохранится ясность и острота мышления.
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Ешьте за час до тренировки, но не переедайте / Фото fitcurves.org
В общем, тренировки будут более продуктивными.
Если тренироваться "на голодный желудок":
- происходит процесс мышечного катаболизма – вы теряете мышечную ткань вместо жировой,
- замедляется обмен веществ,
- существует риск потери сознания.
Тренироваться с чувством голода вредно для организма / Фото fitcurves.org
Многие испытывают трудности при тренировке после приема пищи. Для того чтобы тренироваться правильно, нужно есть примерно за час до начала и ни в коем случае не переедать.
Что есть перед тренировкой:
- Выбирайте правильные сложные углеводы: каши, овощи, изделия из цельнозерновой муки.
- Ешьте белок: яйца, курицу, белое мясо, сыр. Белковая пища необходима для формирования и восстановления мышц.
- Жиров перед тренировкой лучше избегать – они замедляют переваривание пищи.
Для завтрака перед тренировкой выбирайте сложные углеводы / Фото fitcurves.org
Только правильный рацион поможет избежать ощущения тяжести в желудке, поэтому относитесь к этому аспекту очень внимательно.
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Также тренер не советует начинать тренировку, если ваш организм обезвожен. Примерно за час до начала нужно выпить воды. Средняя норма для женщин – 500 граммов, для мужчин – 800 граммов.
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