Если вы усиленно тренируетесь, то должны знать, что мышцы растут после занятий. Это означает, что организм должен отдыхать.

Что происходит после тренировки, рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в Instagram.

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Что происходит после занятия

Она пояснила, что после тренировки человеческое тело восстанавливает старые поврежденные мышечные волокна или образует новые белковые соединения (миофибриллы). Далее восстановленые миофибриллы увеличиваются в толщине и количестве – происходит мышечная гипертрофия (рост).

По словам тренера, рост мышц происходит потому, что синтез белка преобладает над его распадом. И происходит это именно во время отдыха, то есть уже после занятия.

Мышцы растут после тренировки​ / Фото musclefit

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Существуют также клетки-сателлиты, которые работают, как стволовые клетки для ваших мышц. Когда она задействованы, это помогает нуклеоидом поступать в мышечные клетки. А это уже приводит к росту миофибрилл, – уточнила fat killers.