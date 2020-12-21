Якщо ви посилено тренуєтеся, то маєте знати, що м'язи ростуть після занять. Це означає, що організм має відпочивати.

Що саме відбувається після тренування, розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

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Що відбувається після заняття

Вона пояснила, що після тренування людське тіло відновлює старі пошкоджені м'язові волокна або утворює нові білкові сполуки (міофібрили). Далі відновлені міофібрили збільшуються у товщині і кількості – відбувається м'язова гіпертрофія (зростання).

За словами тренерки, зростання м'язів відбувається через те, що синтез білка переважає над його розпадом. І відбувається це саме під час відпочинку, тобто вже після заняття.

М'язи ростуть після тренування / Фото musclefit

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Існують також клітини-сателіти, які працюють, як стовбурові клітини для ваших м'язів. Будучи задіяні, вони допомагають нуклеоїдам надходити в м'язові клітини. А це вже призводить до зростання міофібрил, – уточнила fat killers.