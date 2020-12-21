Як покращити свою фізичну форму: прості поради на кожен день
Для того, аби рухатися більше, не потрібно мати багато часу й сил. Розповідаємо, як вписати активність у свій щоденний графік без зайвого стресу.
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Оберіть вид активності, що вам подобається / Фото Vsluh
Основна порада тим, хто хоче покращити свою фізичну форму – почніть щось робити.
План дій для кожного:
- Щодня робіть ранкову зарядку протягом 10 хвилин.
- Вийдіть з транспорту на кілька зупинок раніше. І пройдіться до роботи або додому пішки. Це не забере багато часу, але принесе колосальну користь.
- Прогуляйтеся під час обідньої перерви.
Прогуляйтеся під час перерви / Фото freepik.com
- Більше рухайтеся протягом дня. Спробуйте не користуватися транспортом, а ходити пішки. Замість ліфта підіймайтеся сходами. Вставайте з крісла і ходіть протягом робочого дня.
- Не лінуйтеся взяти на себе домашні справи, що потребують руху. Вийдіть до магазину, вигуляйте собаку, пропилососьте та помийте підлогу – це краще, аніж сидіти за комп'ютером.
Замість перегляду серіалів краще зробити коротке тренування / Фото Sobesednik
- Перед сном виходьте на прогулянку. Ходіть вулицею хоча б 20 хвилин. Це можна зробити неподалік дому – така активність зовсім не потребує часу і зусиль.
- Якщо не маєте часу на повноцінні тренування і відвідування залу, не біда. Спробуйте приділяти фізичній активності хоча б 30 хвилин на день. Це може бути біг, тренування в домашніх умовах або практика йоги.
Для того, аби покращити фізичну форму, треба більше рухатися / Фото Econet
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Підвищити свою рухову активність та покращити фізичну форму може кожен. Потрібно тільки трохи змінити свої звички та внести рух у щоденний графік.
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