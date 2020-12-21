Для того чтобы двигаться больше, не нужно иметь много времени и сил. Рассказываем, как вписать активность в свой ежедневный график без лишнего стресса.

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Выберите вид активности, который вам нравится / Фото Vsluh Основной совет тем, кто хочет улучшить свою физическую форму – начните что-то делать. План действий для каждого: Ежедневно делайте утреннюю зарядку в течение 10 минут.

Выйдите из транспорта на несколько остановок раньше. И пройдитесь до работы или домой пешком. Это не займет много времени, но принесет колоссальную пользу.

Прогуляйтесь во время обеденного перерыва.

Прогуляйтесь во время перерыва / Фото freepik.com Больше двигайтесь в течение дня. Попробуйте не пользоваться транспортом, а ходить пешком. Вместо лифта поднимайтесь по лестнице. Вставайте с кресла и ходите в течение рабочего дня.

Не ленитесь взять на себя домашние дела, требующие движения. Выйдите в магазин, выгуляйте собаку, пропылесосьте и вымойте пол – это лучше, чем сидеть за компьютером. ​

Вместо просмотра сериалов лучше сделать короткую тренировку / Фото Sobesednik Перед сном выходите на прогулку. Ходите по улице хотя бы 20 минут. Это можно сделать недалеко от дома – такая активность совсем не требует времени и усилий.

Если нет времени на полноценные тренировки и посещение зала, не беда. Попробуйте уделять физической активности хотя бы 30 минут в день. Это может быть бег, тренировки в домашних условиях или практика йоги.

Для того, чтобы улучшить физическую форму, надо больше двигаться / Фото Econet Актуально: Как не набрать вес во время новогодних праздников: инструкция от диетолога Повысить свою двигательную активность и улучшить физическую форму может каждый. Нужно только немного изменить свои привычки и внести движение в ежедневный график.