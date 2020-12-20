Готовимся к Новому году: как убрать свисающий живот
Каждая женщина хочет выглядеть идеально и, если есть живот, быстро от него избавиться. Особенно такое желание возникает накануне новогодних праздников.
Что для этого нужно сделать, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Для того чтобы избавиться от свисающего живота, нужно подтянуть нижние пучки прямой мышцы живота, улучшить кровообращение в этой зоне, а значит – привлечь сюда больше жиросжигающих гормонов и главный окислитель жиров — кислород, – отметила Медушкина.
Она показала комплекс, который состоит из 7 простых и быстрых упражнений, которые помогут избавиться от свисающего жира внизу живота (посмотреть полное видео тренировки можно ниже).
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Полное видео тренировки от Медушкиной:
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