Каждая женщина хочет выглядеть идеально и, если есть живот, быстро от него избавиться. Особенно такое желание возникает накануне новогодних праздников.

Что для этого нужно сделать, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Для того чтобы избавиться от свисающего живота, нужно подтянуть нижние пучки прямой мышцы живота, улучшить кровообращение в этой зоне, а значит – привлечь сюда больше жиросжигающих гормонов и главный окислитель жиров — кислород, – отметила Медушкина.

Она показала комплекс, который состоит из 7 простых и быстрых упражнений, которые помогут избавиться от свисающего жира внизу живота (посмотреть полное видео тренировки можно ниже).

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Полное видео тренировки от Медушкиной: