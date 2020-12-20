Кожна жінка хоче виглядати ідеально і, якщо є живіт, швидко від нього позбутися. Особливо таке бажання виникає напередодні новорічних свят.

Що для цього потрібно зробити, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Для того щоб позбутися від живота, який звисає, потрібно підтягнути нижні пучки прямого м'яза живота, поліпшити кровообіг у цій зоні, а значить – залучити сюди більше жироспалювальних гормонів і головний окислювач жирів – кисень, – зазначила Медушкіна.

Вона показала комплекс, який складається з 7 простих і швидких вправ, які допоможуть позбутися від жиру, який звисає внизу живота (подивитися повне відео тренування можна нижче).

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Повне відео тренування від Медушкіної: