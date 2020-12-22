Как тренироваться, если постоянно нет времени: советы специалиста
Многие хотят заниматься спортом и развивать свое тело, но слишком много работают и не находят времени на тренировки. Рассказываем, как возможно тренироваться, если у вас лимит времени.
Роман Смидюк, тренер и основатель Smidyuk Academy, делится опытом в своем Instagram.
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Базовые правила
Если у вас мало времени на тренировки, не тратьте его на то, что не приносит удовольствия. В частности, на длительные и монотонные тренировки. Важно, чтобы ваши занятия спортом были короткими, активными и разнообразными.
Короткие и разнообразные тренировки лучше, чем длинные и утомительные / Фото Dailyfit
Физическая нагрузка должна дарить вам энергию, а не вызывать желание упасть на кровать и больше не двигаться.
Продолжительность занятия
45 минут тренировки достаточно для укрепления мышц и сердечно-сосудистой системы. Такое занятие дает импульс эндокринной и нервной системам.
Нагрузки, которые продолжаются более часа, могут приводить к истощению этих систем. Так вы только переутомитесь и не дадите телу никакой пользы.
Как правильно тренироваться
Во время тренировки важно чередовать периоды активности и отдыха. Тренировка должно быть направлена не только на устранение "косметических" недостатков, но и на оздоровление организма.
Тренировки должны нагружать все тело / Фото Fine-news
Старайтесь укреплять мышцы тела, формировать ровную осанку, развивать силу, гибкость и выносливость.
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Регулярность тренировок
Необходимое условие эффективности тренировок – это регулярность. Если вы будете все время начинать и бросать занятия спортом, организм никогда к ним не адаптируется. Вы будете только истощать тело.
Тренировки должны быть регулярными / Фото Fine-news
Оптимальное количество тренировок в неделю – от 3 до 5 Именно такое количество поможет похудеть, сформировать красивую осанку, стать сильнее и повысить продуктивность.
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