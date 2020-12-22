Чимало людей хочуть займатися спортом і розвивати своє тіло, але надто багато працюють і не знаходять часу на тренування. Розповідаємо, чи можливо тренуватися, якщо у вас ліміт часу.

Ігор Смідюк, тренер і засновник Smidyuk Academy, ділиться досвідом у своєму Instagram.

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Базові правила

Якщо у вас мало часу на тренування, не витрачайте його на те, що не приносить задоволення. Зокрема, на тривалі та монотонні тренування. Важливо, щоб ваші заняття спортом були короткими, активними та різноманітними.



Короткі та різноманітні тренування краще, ніж довгі й виснажливі / Фото Dailyfit

Фізичне навантаження повинно дарувати вам енергію, а не викликати бажання впасти на ліжко й більше не рухатися.

Тривалість заняття

45 хвилин тренування достатньо для укріплення м'язів та серцево-судинної системи. Таке заняття дає імпульс ендокринній та нервовій системам.

Навантаження, що тривають понад годину, можуть призводити до виснаження цих систем. Отже, ви тільки перевтомитеся і не дасте тілу жодної користі.

Як правильно тренуватися

Під час тренування важливо чергувати періоди активності та відпочинку. Тренування повинно бути направлене не тільки на усунення "косметичних" недоліків, а й на оздоровлення організму.



Тренування повинні навантажувати все тіло / Фото Fine-news

Намагайтеся зміцнювати м'язи тіла, формувати рівну поставу, розвивати силу, гнучкість та витривалість.

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Регулярність тренувань

Необхідна умова ефективності тренувань – це регулярність. Якщо ви будете увесь час починати й кидати заняття спортом, організм ніколи до них не адаптується. Ви будете тільки виснажувати тіло.



Тренування мають бути регулярними / Фото Fine-news

Оптимальна кількість тренувань на тиждень – від 3 до 5. Саме така кількість допоможе схуднути, сформувати красиву поставу, стати сильніше та підвищити продуктивність.