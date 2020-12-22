Тренерка з ніком Elizabet_fit у своєму Instagram пояснює, чому перед тренуванням потрібно вживати їжу.

Якщо поїсти перед тренуванням:

у вас буде більше енергії,

ви не будете відчувати слабкість та втому, що пов'язані з низьким рівнем цукру та глікогену в м'язах,

прискорюється процес регенерації м'язів після тренування,

організм краще захищений від зневоднення,

ви зможете зробити більше вправ та більшу кількість повторів,

у вас збережеться ясність і гострота мислення.

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Їжте за годину до тренування, але не переїдайте / Фото fitcurves.org

Загалом, тренування будуть продуктивнішими.

Якщо тренуватися "на голодний шлунок":

відбувається процес м'язового катаболізму – ви втрачаєте м'язову тканину замість жирової,

уповільнюється обмін речовин,

існує ризик втрати свідомості.



Тренуватися з відчуттям голоду шкідливо для організму / Фото fitcurves.org

Чимало людей відчувають труднощі при тренуванні після прийому їжі. Для того, аби тренуватися правильно, потрібно їсти приблизно за годину до початку та у жодному разі не переїдати.

Що можна їсти перед тренуванням:

Обирайте правильні складні вуглеводи: каші, овочі, вироби з цільнозернового борошна. Їжте білок: яйця, курку, біле м'ясо, сир. Білкова їжа необхідна для формування та відновлення м'язів. Жирів перед тренуванням краще уникати – вони уповільнюють перетравлення їжі.



Для сніданку перед тренуванням обирайте складні вуглеводи / Фото fitcurves.org

Тільки правильний раціон допоможе уникнути відчуття важкості в шлунку, тому ставтеся до цього аспекту дуже уважно.

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Також тренерка не радить починати тренування, якщо ваш організм зневоднений. Приблизно за годину до початку потрібно випити води. Середня норма для жінок – 500 грамів, для чоловіків – 800 грамів.