Чи потрібно їсти перед тренуванням: названо аргументи
Для того, аби тренуватися, організму потрібна значна кількість енергії. Їжа дає тілу калорії та енергію і таким чином готує організм до навантажень.
Тренерка з ніком Elizabet_fit у своєму Instagram пояснює, чому перед тренуванням потрібно вживати їжу.
Якщо поїсти перед тренуванням:
- у вас буде більше енергії,
- ви не будете відчувати слабкість та втому, що пов'язані з низьким рівнем цукру та глікогену в м'язах,
- прискорюється процес регенерації м'язів після тренування,
- організм краще захищений від зневоднення,
- ви зможете зробити більше вправ та більшу кількість повторів,
- у вас збережеться ясність і гострота мислення.
Актуально: Як тренуватися, якщо постійно немає часу: поради фахівця
Їжте за годину до тренування, але не переїдайте / Фото fitcurves.org
Загалом, тренування будуть продуктивнішими.
Якщо тренуватися "на голодний шлунок":
- відбувається процес м'язового катаболізму – ви втрачаєте м'язову тканину замість жирової,
- уповільнюється обмін речовин,
- існує ризик втрати свідомості.
Тренуватися з відчуттям голоду шкідливо для організму / Фото fitcurves.org
Чимало людей відчувають труднощі при тренуванні після прийому їжі. Для того, аби тренуватися правильно, потрібно їсти приблизно за годину до початку та у жодному разі не переїдати.
Що можна їсти перед тренуванням:
- Обирайте правильні складні вуглеводи: каші, овочі, вироби з цільнозернового борошна.
- Їжте білок: яйця, курку, біле м'ясо, сир. Білкова їжа необхідна для формування та відновлення м'язів.
- Жирів перед тренуванням краще уникати – вони уповільнюють перетравлення їжі.
Для сніданку перед тренуванням обирайте складні вуглеводи / Фото fitcurves.org
Тільки правильний раціон допоможе уникнути відчуття важкості в шлунку, тому ставтеся до цього аспекту дуже уважно.
Зверніть увагу: Тренування та відпочинок: як і коли ростуть м'язи
Також тренерка не радить починати тренування, якщо ваш організм зневоднений. Приблизно за годину до початку потрібно випити води. Середня норма для жінок – 500 грамів, для чоловіків – 800 грамів.
Поділитися новиною