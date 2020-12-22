Роздільне харчування – всі про нього чули, але мало хто знає, що це насправді таке, і який вплив воно має на організм людини.

У чому суть роздільного харчування, пояснила дієтологиня Тетяна Лакуста у своєму Instagram.

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Роздільне харчування (РП) – псевдонаукова теорія, яку не визнають вчені і лікарі. Принципи РП встановив натуропат Шелтон, який не був лікарем, закінчив факультет фізкульттерапії, збагатився за рахунок того, що його дієта поширилася серед зірок Голлівуду, але за час життя неодноразово заарештовувався і платив штрафи через смерть його "пацієнтів", – зазначила Лакуста.

Вона назвала поширені міфи роздільного харчування:

їсти фрукти на голодний шлунок;

не комбінувати вуглеводи і білки;

розділяти їжу по pH: лужна, кислотна, нейтральна;

не змішувати види білка в прийомі їжі;

не їсти диню / кавун і молочне з іншими продуктами.

Базові ствердження роздільного харчування

Різна їжа перетравлюється різними ферментами, тому їх треба їсти у різний час, інакше призведе до хвороб шлунково-кишкового тракту і їжа не перетравиться. А насправді: травні ензими є сумішами і завжди виділяються під кожен нутрієнт одночасно, починаючи з ротової порожнини і закінчуючи кишечником, – пояснила Лакуста.

Вона уточнила, що "чистих" за складом продуктів не існує: у всіх в різних пропорціях змішані білки, жири і вуглеводи.

Згідно з принципами роздільного харчування, продукти з різною pH не можна змішувати, "інакше вони будуть погано перетравлюватися і гнити у кишечнику". У той же час Лакуста підкреслила, що ШКТ людини складається з "поверхів", які підтримують різний pH, і продукти не можуть зламати цю систему.

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Плюси змішаного харчування

За словами Лакусти, змішане харчування має суттєві переваги:

Поєднання кислих фруктів (вітамін С) і м'яса покращує всмоктуваність з нього заліза в кишечнику, що суперечить правилам роздільного харчування.

з нього заліза в кишечнику, що суперечить правилам роздільного харчування. Для засвоєння каротиноїдів, які містяться помідорах, гарбузі і шпинаті, потрібні жири. І якщо поєднувати їх в одному прийомі – користі буде більше.

І найбільший плюс: якщо менше морочитися над складними поєднаннями їжі, то з'явиться більше сил для ясних, світлих думок і гарного настрою, яке подолає харчову іппохондрію! – підкреслила Лакуста.