Для того щоб не набрати зайву вагу в період новорічних свят, потрібно пам'ятати, що важливо підтримувати свій результат і стежити за харчуванням.

На що потрібно звернути увагу і про що необхідно пам'ятати, розповів дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB, відомий тренер, який займається з українськими зірками, Андрій Хомицький в Instagram.

Читайте Роздільне харчування: особливості та підводні камені

Чому потрібно стежити за харчуванням на свята

Він зазначив, що багато хто починає неправильно харчуватися на якихось святах, наприклад, чиємусь Дні народження. Відбувається збій, після чого людина зривається.

Хомицький пояснив, що під час свят потрібно усвідомлювати, що існують процеси, які можуть незворотно порушитися.

Люди, які зараз у захваті, пишуть від радості своєї трансформації, які дуже раді – це ще не все, не можна розслаблятися. Потрібно розуміти, що будь-який результат, який у вас є, необхідно правильно підтримувати, – підкреслив Хомицький.

Хомицький закликав не розслаблятися і зберігати свій результат / Фото youtube

Цікаво Чи потрібно їсти перед тренуванням: названо аргументи

За словами тренера, необхідно також навчитися не привертати увагу до свого відношення до їжі – іноді простіше щось з'їсти, ніж слухати коментарі про харчування. При цьому дуже важливо дотримуватися свого калоража, стежити за кількістю з'їдених фруктів і солодкого та не порушувати свій режим.

Хомицький уточнив, що якщо кілька днів зриватися – доведеться починати все спочатку, адже організм звикне до іншої їжі. У такій ситуації необхідно буде докласти дуже багато зусиль.