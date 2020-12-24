Як наростити м'язову масу: покроковий план від чемпіонки
Для того щоб наростити м'язову масу, необхідно дотримуватися чіткого плану, який складається з важливих пунктів.
Що саме повинен враховувати спортсмен, віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.
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Пункти, без яких не обійтися
1. Харчування з профіцитом калорій. Важливо споживати калорій більше, ніж витрачається.
- Вирахуйте базовий метаболізм (в інтернеті багато формул).
- Обчисліть свій денний калораж з урахуванням активності.
- До цієї отриманої цифри додайте 10-15% (профіцит) і щотижня стежте за змінами обсягів тіла.
Якщо зміни значні і помітні на проблемних місцях (талія, низ живота, вушка на стегнах...) – це означає, що щось йде не так. Якщо змін немає, то трохи додаємо калорій, – пояснила Самойлова.
2. Чим чистіше ваше харчування – тим краща якість тіла. Ви повинні відмовитися від харчового сміття, солодощів, фаст-фуду і іншого, щоб отримати м'язи, а не целюліт і пухку шкіру. Приблизно ви повинні споживати:
- білки – 1,6-2 грами на кілограм ваги;
- жири – 1-1,5 г на кг;
- вуглеводи – 3-5 г на кг.
Без силових тренувань приріст у потрібних місцях м'язової маси неможливий. Займаємося 3-4 рази на тиждень, намагаючись приділяти увагу двічі на тиждень тій м'язовій групі, в якій хочемо мати прогрес, – додала тренерка.
3. Підвищення навантаження. З часом тіло звикає до навантаження і зростання м'язів припиняється. Для того щоб прогрес тривав – збільшуйте навантаження.
Пам'ятайте, що для досягнення результату потрібно дотримуватися всіх пунктів / Фото proteinfo
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4. Відновлення. Пам'ятайте, що м'язи ростуть під час відпочинку (не менше 48 годин для тренованої групи м'язів). Нічний сон повинен тривати не менше 7 годин – саме в цей період відбувається максимальний викид гормону росту.
5. Питний режим. Не забувайте випивати мінімум 2 л чистої води на день.
6. Час. Дівчатам набагато складніше набрати м'язову масу, ніж чоловікам. Це пов'язано з високим рівнем тестостерону у чоловіків.
7. Система. Щоб отримати результат – виконуйте всі пункти в комплексі.
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