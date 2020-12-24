Коли хочеться позбутися зайвої ваги, а не знаєш як – варто почати з дефіциту калорій.

Як спалити 1000 калорій, розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

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1. Найпростіший і найефективніший спосіб спалити калорії – біг. За 60 хвилин можна позбутися близько 450 Ккал.

Щоб збільшити це число і підвищити рівень витривалості, професійні бігуни використовують навантажувачі для ніг і спеціальний одяг. Також витрата калорій буде більше при підйомі в гору або бігу по пересіченій місцевості, – пояснила тренерка.

2. Їзда на велосипеді допоможе спалити за 1 годину близько 270 Ккал. Крім того, це заняття допоможе натренувати ноги і виключити навантаження на колінні суглоби.

3. Скакалка – чудовий кардіотренажер, який можна використовувати де завгодно. Витрата енергії залежить від інтенсивності стрибків та ваги людини. Приблизно можна витратити 9 Ккал на 1 кг ваги. Тобто, якщо вага вага – 60 кг за годину занять ви можете позбутися від близько 600 Ккал. І не забувайте, що скакалка також тренує м'язи сідниць, спини, живота і рук.

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4. Ходьба. Година руху у середньому темпі позбавить вас від близько 200 Ккал. Результат можна покращити за допомогою гарної швидкості та нерівностей на дорозі – тому обирайте парк чи ліс.

Важливо! Витрата калорій залежить від ваги людини, віку, статі, рівня метаболізму, розвиненості м'язів і статури. Відстежити кількість витрачених калорій з урахуванням саме ваших показників допоможуть спеціальні мобільні додатки.

Fat killers нагадала, що для правильного схуднення необхідно сбалансовано харчуватися з дефіцитом калорій і помірними навантаженнями.

І не забувайте, що бігмак, картопля фрі і кола – це теж 1000 калорій. Тому не перекресліть свої старання у найближчому закладі фастфуду, – резюмувала фітнес-тренерка.