Якщо в новорічну ніч хочеться одягнути красиву сукню, але пару кілограмів заважають, – ви ще встигнете від них позбутися.

Як можна схуднути до Нового року, розповіла лікар Клініки дієтології Самойленко Карина Дейнеко в Instagram.

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Як скинути пару кілограмів до Нового року, якщо до свят залишився тиждень? Ми не радимо таке екстремальне схуднення! І ви повинні розуміти, що скинути 10 кг до новорічної ночі здоровим способом не вийде, – зазначила Дейнеко.

У той же час вона зазначила, що є кілька технік, які допоможуть скинути 1-2 кг, при цьому не нашкодити здоров'ю.

Як схуднути до Нового року

1. За словами дієтологині, не можна голодувати і не рекомендується використовувати складні дієти – це може привести до різкого стрибка ваги.

2. Згадайте і застосовуйте правило екватора: вуглеводи (каші, фрукти) вживайте у першій половині дня або зовсім відмовтеся від них на цей період.

3. Кратність харчування. Дотримуйтеся свого режиму: якщо у вас 3-кратний раціон – не під'їдайте у перервах між прийомами їжі. Будь-яка їжа поза прийому осяде на талії.

4. Перегляньте раціон. На сніданок рекомендується вживати каші або яйця з овочами. На обід – білок (м'ясо птиці, червоне м'ясо або риба) і свіжий овочевий салат. На вечерю – зелені овочі – вони допоможуть вивести зайву рідину з організму. До овочів додайте білки (морепродукти, яйця, біла риба) і корисні жири (авокадо, рослинні масла, оливки).

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5. Правильні порції. Не переїдайте. Норма їжі для жінок – не більше 300 грам, для чоловіків – 350-400 грам.

6. Влаштуйте собі 1 розвантажувальний день на тиждень.

Це може бути лімфодренажний розвантажувальний день або просто пропуск вечері. За умови, що ви здорові, – уточнила Карина Дейнеко.

Приклад лімфодренажного дня:

6 прийомів їжі кожні 2 години

8:00 – грейпфрут

10:00 – два білка яйця

12:00 – грейпфрут

14:00 – два білка яйця

16:00 – грейпфрут

18:00 – два білка яйця