Если в новогоднюю ночь хочется надеть красивое платье, но пару килограммов мешают, – вы еще успеете от них избавиться.

Как можно похудеть до Нового года, рассказала врач Клиники диетологии Самойленко Карина Дейнеко в Instagram.

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Как сбросить пару килограммов к Новому году, если до праздников осталась неделя? Мы не советуем такое экстремальное похудение! И вы должны понимать, что сбросить 10 кг до новогодней ночи здоровым способом не получится, – отметила Дейнеко.

В то же время она отметила, что есть несколько техник, которые помогут сбросить 1-2 кг, при этом не навредить здоровью.

Как похудеть к Новому году

1. По словам диетолога, нельзя голодать и не рекомендуется использовать сложные диеты – это может привести к резкому скачку веса.

2. Вспомните и применяйте правило экватора: углеводы (каши, фрукты) употребляйте в первой половине дня или вовсе откажитесь от них на этот период.

3. Кратность питания. Соблюдайте свой режим: если у вас 3-кратный рацион – не подьедайте в перерывах между приемами пищи. Любая еда вне приема пищи осядет на талии.

4. Пересмотрите рацион. На завтрак рекомендуется употреблять каши или яйца с овощами. На обед – белок (мясоа птицы, красное мясо или рыба) и свежий овощной салат. На ужин – зеленые овощи – они помогут вывести лишнюю жидкость из организма. К овощам добавьте белки (морепродукты, яйца, белая рыба) и полезные жиры (авокадо, растительные масла, оливки).

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5. Правильные порции. Не переедайте. Норма еды для женщин – не более 300 грамм, для мужчин – 350-400 грамм.

6. Устройте себе 1 разгрузочный день в неделю.

Это может быть лимфодренажный разгрузочный день или просто пропуск ужина. При условии, что вы здоровы, – уточнила Карина Дейнеко.

Пример лимфодренажного дня:

6 приемов пищи каждые 2 часа

8:00 – грейпфрут

10:00 – два белка яйца

12:00 – грейпфрут

14:00 – два белка яйца

16:00 – грейпфрут

18:00 – два белка яйца