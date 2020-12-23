Каждый из нас знает о пользе фруктов и сухофруктов. Но что можно употреблять во время похудения?

Интересные нюансы о фруктах и сухофрукты рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в Instagram.

Читайте Похудение и крабовые палочки: развенчан популярный миф

Фрукты или сухофрукты: что полезнее

Калорийность

Сухофрукты содержат в 3-5 раз больше калорий, чем свежие фрукты. При этом они меньше насыщают, поэтому проще их переесть. В этом пункте победителем являются фрукты.

Витамины

В магазинных фруктах витаминов почти вдвое меньше, чем в только что сорванных плодах. Однако, если говорить о сухофруктах, после их тепловой обработки, остается витаминов процентов 20.

Фрукты или сухофрукты – что полезнее? / Фото ferra​

Интересно Раздельное питание: особенности и подводные камни

Микроэлементы

Процесс дегидратации (через который проходят плоды для обезвоживания) не оказывает никакого влияния на содержание микроэлементов. Притом сухофруктами даже проще набрать необходимую норму, чем потреблять большое количество свежих фруктов, – пояснила fat killers.

Фрукты сохраняют больше витаминов, чем сухофрукты / Фото prod-expo

Хранение

Сухофрукты в отличие от фруктов, конечно, хранить проще, ведь они могут ждать своей очереди в течение года.

По итогам получили ничью, однако через призму похудения следует относиться к сухофруктам настороженно, контролируя объемы потребления, – резюмировала фитнес-тренер.